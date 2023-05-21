WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig'de bugün tamamlanan müsabakalar sonucunda Play-Off eşleşmeleri ve müsabaka programı belli oldu. Ligi 4. Sırada tamamlayan Amedspor FK, ligi 5. Sırada tamamlayan 24 Erzincanspor ile eşleşti.

TFF 2. Lig Play-Off eşleşmeleri ve müsabaka tarihleri belli oldu. Play-Off 1. Tur maçları 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak Beyaz Grup’ta, Esenler Erokspor ile Ankaraspor, Amed Sportif ile 24 Erzincanspor eşleşti.

Grubu 2. sırada tamamlayan Şanlıurfaspor ise doğrudan 3. tura yükseldi.

Buna göre 25 Mayıs’ta oynanacak Play-Off 1. Tur maçları şu şekilde:

Beyaz Grup:

20. 00 Esenler Erokspor - Ankaraspor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - 24Erzincanspor

Haber: Uğur Mengeş