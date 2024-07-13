ABD'de açıklanan enflasyon beklentinin aksine düşüş gösterince bu gelişmenin Fed'in faiz indirimini erkene çekmesi beklentisi ile "güvenli liman" altının değeri artıkça artıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 2 bin 411,4 dolara çıktı.

Yurt içinde gram altın da dünkü 2 bin 555 liralık kapanışının üzerine çıkarak bugün 2 bin 560 liraya yükseldi.

Gram altının değeri 2 bin 560 lira

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada gram altının değeri 2 bin 560 liraya, çeyrek altın 4 bin 341 liraya, Cumhuriyet altını 17 bin 654 liraya, tam altın 17 bin 337 liraya ve yarım altın ise 8 bin 667 liraya çıktı.

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,96 değer kazancıyla 11.064,85 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.113,55 puana taşıdı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydedildi.

Dolar/TL

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 1,17 üzerinde 33,0496'dan tamamladı.

Gelecek haftanın gündemi

Analistler, gelecek hafta salı günü bütçe dengesi, çarşamba konut satışları, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti.