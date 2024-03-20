İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, ilgiyle beraber sahte ve düşük ayarlı altınla dolandırıcılıkların çoğaldığını söyledi. Kuyumcu ve Finans Analisti İslam Memiş ise internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde dolandırıcıların tuzaklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “2 bin 450 liraya hiç kimse gram altın satamaz.

Eğer öyle bir fiyat bulursanız o internet sitesini terk edin. Çünkü dolandırıcıdır. Altının fiyatı standarttır ve düşük bir fiyattan altın bulma imkanınız maalesef yok. Dışarıda tanımadığınız insanlarda kesinlikle altın alışverişinde bulunmayın" dedi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken, talep de arttı. Kuyumcuların bu talepleri karşılamakta zorlanması üzerine darphane çift vardiyaya geçerek üretime başladı. Talebe yetişmekte zorlanan kuyumcular ise bu durumun dolandırıcılığı da beraberinde getirdiğini söyledi.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, son dönemde altına olan ilgiyle birlikte harekete geçen dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu. Kuyumcu ve Finans Analisti İslam Memiş ise fiziki altın alırken tanıdık ve güvenilir kuyumculardan altın alınmasını önerirken, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ise sitenin Maliye Bakanlığı sayfasından kontrol edilmesini tavsiye etti.

“KUYUMCU ESNAFI ALTIN BULMAKTA ZORLANIYOR"

Kuyumcu ve Finans Analisti İslam Memiş, "Altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişler ve yeni rekorlarla birlikte vatandaşların altına olan talebinin arttığını gözlemliyoruz. Özellikle son 2 aydır hem 24 ayar bir gram altınlarda, 5 gram, 10 gram altınlarda hem de Darphane Genel Müdürlüğü'nün basmış olduğu çeyrek altın, yarım altın, ziynet altın, Cumhuriyet altını gibi sarrafiye ürünlerde arz tarafında problemler yaşandığını gözlemliyoruz.

Bu problemin genel sebebi altına ulaşamama, altın madene ulaşamama gibi bir sorun var ortada. Tabii ki içeride de yoğun talep olunca ister istemez vatandaşlar da altın bulmakta zorlanıyor. Ama öncelikle kuyumcu esnafı altın bulmakta zorlanıyor. Kuyumcu esnafının altın bulmakta zorlandığı bir ortamda vatandaşın altına ulaşımı her geçen gün maalesef zorlaşıyor" şeklinde konuştu.

“KALPAZANLARA, DOLANDIRICILARA GÜN DOĞDU"

Memiş, bu durumu fırsat bilen dolandırıcıların arttığını söyleyerek, “Şimdi hal böyle olunca piyasaya da artık dolandırıcılar biraz daha hakim olmuş durumda ve özellikle sosyal medyada, internet üzerinden kalpazanlara, dolandırıcılara gün doğdu.

Fırsat mı fırsat, biz düşük ayarlı, sahte taklit ürünleri aynı gram altına benzetelim nasıl olsa vatandaş fiziki olarak piyasada altın bulamıyor, internetten biz bunu satalım modunda bir atağa geçtiler. Genelde Türkiye'de bu dolandırıcılık hadiseleri, düğün sezonlarında, yaz aylarında altın fiyatlarında sert dalgalandığı dönemlerde olurdu. Ama Son 2 aydır yaşanan bu arz tarafındaki problemler yine kalpazanları devreye soktu.

Vatandaşlarımız çok dikkat etsin. Ucuz altın olmaz. Şu anda fiziki altın tarafında, siz kuyumcudan satın alacağınız gram altının fiyatı 2 bin 500 lira. Bir gram altını 2 bin 500 liradan aşağı alamazsınız. 2 bin 450 liraya hiç kimse gram altın satamaz. Eğer öyle bir fiyat bulursanız o internet sitesini terk edin. Çünkü dolandırıcıdır. Altının fiyatı standarttır ve düşük bir fiyattan altın bulma imkanınız maalesef yok.

Dışarıda tanımadığınız insanlarda kesinlikle altın alışverişinde bulunmayın. Altın kuyumcudan alınır. Vatandaşlarımız fiziki olarak kuyumcudan almayı tercih etmeli. Türkiye'nin bilindik, kurumsal rafine mağazaları vardır. Onlardan alışveriş mutlaka yapsınlar. İnternet sitelerinden sipariş vermeden önce o rafinerinin altın üretimine yetkili olup olmadığını, Hazine Maliye Bakanlığı'nın sayfasından kontrol etsinler.

Yani içeride altın olmayınca gayrimeşru işler de maalesef çoğalıyor. Altın kaçakçılığı, sahte altın gibi hadiseler meydana geliyor. Bu olaylara prim vermemek için veya bu olayların yolunu açmamak için kesinlikle altın ithalatı tarafında o yasağın kalkması gerektiğine inanıyorum. Yasak ne kadar sürerse vatandaşın altına olan fiziki ulaşımı bir o kadar zorlaşır" ifadelerini kullandı.

“ALTINLARIN AYARINI DÜŞÜREREK VATANDAŞI KANDIRANLAR PİYASADA OLUŞMAYA BAŞLADI"

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ise, “Altına ulaşım konusunda bir sıkıntı var. Uzun süredir de devam ediyor bu sıkıntı" dedi.

Atayık, "Son zamanlarda büyük bir talep var. Altına bir hücum var. Yani bu seçim öncesinde her zaman oluyor belirsizlikte. Fakat bunun geçici olduğunu biz düşünüyoruz. Vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu panik havasından çıkıp ihtiyaçları oranında altına yatırım yapmaları. Çok yakın zamanda darphanemiz de üretimini iki katına çıkardı.

Bu arz yakın bir zamanda talebi karşılayacak ve fiyatlar rayına oturacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın şimdi altına yönelik bu aşırı taleplerini biraz frenlemeleri lazım. Fiyat farklarından dolayı bazı uyanıklar demeyeyim de, kötü niyetli insanlar piyasaya bu altınların ayarını düşürerek veya değişik şekilde vatandaşı kandıranlar piyasada oluşmaya başladı.

Neden oluyor bu? Altına vatandaşımız rahat ulaşamadığı için, üreticimiz rahat ulaşamadığı için, ihracatımız bundan çok büyük zarar görüyor, ulaşamıyor. Yani bu kotanın kesinlikle kaldırılması lazım. Eğer bu kota kaldırılmazsa; işte haberlerde duyuyoruz, 'Kaçak altın geldi, gümrükten şu geldi, bu geldi.' Yani insanlar daha değişik yerlere başvuruyorlar" dedi.