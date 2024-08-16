Nerede?: Van'da bir düğün, hayal sınırlarını zorladı.

Ne?: Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girerken, düğün adeta bir servet gösterisine dönüştü. Yurt içi ve dışından gelen yaklaşık 7 bin davetlinin katıldığı bu törende, gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı. Tam 3 kilo altın ve 12 milyon TL nakit para! Bu sıradışı düğün, modern zamanların altın standardını yeniden tanımladı.

Kim?: Bu inanılmaz düğünün başrolünde Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu ve Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu ile iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu vardı. Van'ın saygın aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları ve iş dünyasının önde gelen isimleri bu düğünde bir araya geldi.

Ne Zaman?: Tören, 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşti ve şehrin gündemine damgasını vurdu.

Nasıl?: Düğün, zenginlik ve ihtişamın zirvesine ulaştı. Dört saat süren takı merasiminde, damada 12 milyon TL nakit para takılırken, geline tam 3 kilo altın hediye edildi. Paraları saymak için tam 15 kişi görevlendirildi! Misafirlerin gözleri önünde gerçekleşen bu servet akışı, Van'daki düğün kültürünü bir üst seviyeye taşıdı. Ayrıca, 100'e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün, sadece ekonomik değil, kültürel bir gösteri olarak da dikkat çekti.

Neden?: Toy büyüğü Yasin Ertaş ve Yunus Demirel, düğünün birlik ve beraberlik için önemli bir vesile olduğunu belirtti. Bu gösterişli düğünle, aşiretler arası bağların pekiştirildiği ve ailelerin toplumdaki statülerini pekiştirdikleri vurgulandı.

Van'da gerçekleştirilen bu düğün, sadece bir evlilik değil, aynı zamanda bir güç ve zenginlik gösterisiydi. Düğüne katılanlar, adeta bir rüyayı yaşarken, bu olay uzun süre hafızalardan silinmeyecek.