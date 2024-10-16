Ons altın 2 bin 657 dolar ve yurt içinde gram altında da 2 bin 934 lirayı görmüştü. Bugün her iki birim de artış yaşadı.

Altının ons fiyatı ise dün, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın üzerinde 2 bin 675 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 943 lira

Çeyrek altın: 4 bin 992 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 339 lira

Tam altın: 19 bin 965 lira

Yarım altın: 9 bin 982 lira

DÖVİZ

Dolar/TL dün yüzde 0,2 düşüşle 34,2160'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2274'tan işlem görüyor.

Dolar: 34,2274 lira

Euro: 37,2816 lira

Sterlin: 44,4998 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 değer kazanarak 8.860,30 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne ise yüzde 0,13 düşüşle 8.849,06 puandan başladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.475 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,4 düşüşle 74,4 dolardan kapanırken, bugün de yüzde 0,2 azalışla 74,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasının en çok işlem gören para birimi Bitcoin de yüzde 2,07 artışla 1.357,9 dolar değerlenerek 66 bin 921,6 dolara çıktı.