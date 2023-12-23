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Bu hafta yatırım araçlarından Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, gram altın fiyatı fiyatı yüzde 2,21, euro/TL yüzde 1,62, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı.

Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası Fed’in gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin kuvvetlenmesinden destek bularak 2082 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ise hem dolar/TL kurundaki yükseliş hem de altının ons fiyatı yükselişi gram altın fiyatı için rekor seviyeyi beraberinde getirdi. Altının gram fiyatı 1945 liranın da üzerine yükselerek tarihi zirvesini gördü.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN İKİ İŞARET

Gram altın fiyatları yüksek faiz ortamında beklentilere meydan okuyarak, emtia, tahvil ve çoğu hisse senedi piyasasından daha iyi performans gösterdi. Uzmanlara göre, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler altın fiyatlarının 2024 yılında yükseleceğine işaret. Şimdi ise yatırımcıların aklındaki en büyük soru fiyatlarla ilgili.

ALTINDA YENİ DÜZEN HAREKETİ

Konuya ilişkin Ekonomi Gazetesi’ne değerlendirmede bulunan Altın Ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 24 ayar gram altının 3 bin Türk Lirası’nı göreceğini kaydediyor.

“BRICS ülkelerinin oluşturacakları para biriminin altın ile desteklenmesi, dolar için uygulanan ve 1972 yılında sona eren Bretton Woods anlaşmasını hatırlatıyor. Şayet buna benzer bir düzenleme hayata geçirilirse altın, fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir” diyen uzman isim şunlaru kaydediyor:

Bunun konuşuluyor olması bile, altın fiyatına ivme kazandıracaktır. Ayrıca Fed veya ECB’nin önümüzdeki yılın ilk yarısında faiz indirim kararı alınacağına ilişkin beklentiler de altın fiyatının yükselişini destekleyecektir. Öte yandan bölgemizdeki jeopolitik risklerle gündeme gelen petrol üretimindeki muhtemel kısıtlamaların enerji maliyetleri üzerindeki etkisi, enflasyonun yükselişine dayanak oluşturabilir.

Sonuç olarak ons altın fiyatı, tüm bu senaryoların etkisiyle önümüzdeki yılın ilk yarısında kademeli bir artışla 2.200 dolara, ikinci yarısında Fed ve ECB’den gelecek muhtemel faiz indirim haberleriyle 2.400-2.600 dolar seviyelerine taşınabilir.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

İç piyasada ise yerel seçim öncesi muhtemel alımların etkisiyle 24 Ayar gram altın fiyatı Mart ayı sonuna kadar kademeli olarak 2.150-2.350 TL seviyelerini test edebilir. Seçim sonrası atılacak para arzını daraltıcı adımlar ve nakit sıkışıklığının getireceği satışların etkisiyle; altın fiyatı ikinci çeyrek sonuna kadar 2.250-2.400 TL bandında daha yatay bir seyir izleyebilir.

2024’ün ikinci yarısında daha ziyade altın ons fiyatındaki yükselişin iç piyasa fiyatına yansımasıyla kademeli olarak ilk etapta 3.000 TL/Gr ve yıl sonuna doğru 3.500 TL/Gr olabilir. Diğer yandan, 2024 yılının ortalama enfl asyon yüzde 50 olma olasılığı göz önüne alınması halinde; altının ons fiyatında beklenenden daha düşük yükseliş ve döviz fiyatında da enfl asyon oranında yükseliş olasılığı varsayımıyla altın fiyatında, enfl asyon oranda artış olsa bile 24 ayar altın fiyatı en az 3.000 TL olabilir.”

“ONS ALTINDAKİ YÜKSELİŞ, GRAMI DA YANINDA TAŞIR”

İnfo Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Yusuf Doğan ise 1.950 TL’nin gram altında referans seviyesi olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“2023 Haziran ayı itibariyle ons altın tarafında gerilemeler gözlemlerken gram altın tarafında yaklaşık 1 aylık süreçte 1455-1490 bandında bir konsolidasyon gözlemledik. Ancak sonrasında devam eden momentumlu yükseliş fiyatlamayı 1969’a kadar getirdi. Sonrasında gram altın tarafında bir düzeltme gözlemlesek de fiyatlama 1900 üzerinde kalmaya devam etti. 2023 Ekim ayından itibaren iseons ve gram altın istikrarlı bir yükseliş sergilemekteler.

Bu bilgiler ışığında gram ve ons altın tarafında da korelasyonun Kasım 2023 ortasından itibaren yükseldiğini görmekteyiz. Bu durumda ons altın tarafındaki yukarı yönlü fiyatlama beklentisinin gram altın tarafını da yanında taşıyabileceği anlamı çıkartılabilir.

Ayrıca yine faizlerin Türkiye’ de bir süre yüksek seyretmesi ve bu bağlamda da ekonomide bir durgunluk beklentisi de söz konusu. Yine bu değişkenlerde gram altına olan talebi canlı tutabilir ve portföylerdeki ağırlığını arttırma konusunda piyasa katılımcılarına güdüleme yapabilir.

1910-1930 bölgesi gram altında psikolojik direnç seviyesi olarak göze çarpıyor. Aynı ons altın tarafındaki 2100 seviyesindeki psikolojik seviyesinin gram altın tarafındaki karşılığının da geçilmesi durumunda 1950 TL seviyesi ön plana referans seviye olarak çıkabilir.”