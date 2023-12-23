Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150. yıl Gong Töreni'nde konuşarak önemli hedefin sermaye piyasalarını derinleştirmek olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, küçük yatırımcıların Borsa’da işlem yaparken bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek, bu alanda üniversite öğrencilerine eğitim verildiğini belirtti ve finansal okuryazarlığının önemi üzerinde durdu.

Bakan Şimşek, Borsa İstanbul ile benzer ülke borsaları arasında mesafe olduğunu belirttiği konuşmasında, “Borsa bir oyun alanı değildir.” dedi.

Bakan Şimşek'in bu konudaki açıklamaları şöyle oldu:

Borsamız sermaye piyasalarının çok değerli bir platformudur. Çok değerli bir kurumudur. Bunun sağlıklı işlemesi bizim açımızdan çok önemlidir. Bizler bu konuda hassasiyetle üzerimize düşeni yapıyoruz. Borsamızın sağlıklı işlemesi firmalarımızın en önemli itici gücü olacaktır. Borsa bir oyun olanı değildir. Bunu da vurgulamak istiyorum. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı çalışmalar önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir konuma gelecektir.

"2024'te piyasaların önü açılacak"

Şimşek konuşmasında son aylarda hemen hemen her alanda Orta Vadeli Programa (OVP) güven ve TL varlıklara ciddi bir talep olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Ama bir tane sihirli değnek varsa yatırım istihdam ve üretime yönlendireceksek mutlaka fiyat istikrarını sağlaması lazım. Aylık enflasyonda ivme kaybı var. İnanıyorum ki enflasyondaki düşüş 2024’te daha da ivme kazanacak. Piyasalarımızın önü açılacak, ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek. Türkiye son 21 yılda büyümede çok güçlü bir performans ortaya koymuştur.

"Açıkladığımız programa güven ve TL varlıklara güven var"

Şimşek, Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yılı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Orta vadeli programın hedeflerini gerçekleştirerek firmalarımızın dezenflasyon sonrasında uzun vadeli sermaye benzeri kaynaklara çok daha güçlü erişimini inşallah sağlayacağız. Aylık enflasyonda düşüş sürüyor. Önümüzdeki dönemde orta vadeli programın uygulanması ile birlikte ben inanıyorum ki ekonomimizde öngörülebilirlik çok daha fazla artacak.

Sürdürülebilirlik temelleri daha sağlıklı olacak. Enflasyonun düşmesi ile sermaye piyasalarının önü daha fazla açılmış olacak. Orta Vadeli Programa güven var. TL varlıklara güven var. Finansal istikrarın sağlanmasında ivme kazandık. Orta vadeli programın bir hedefi sermaye piyasasının enstrümanlarını derinleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde OVP ile öngörülebilirlik artacak.

“Bütün vatandaşlarımıza finansal okuryazarlık eğitimi vermeliyiz”

OVP’nin önemli bir hedefinin sermaye piyasalarını derinleştirmek olduğunun vurgulayan Şimşek, finansal okuryazarlık konusunun da altını çizdi. Şimşek, şöyle konuştu:

8,6 milyon vatandaşımızın borsada yatırım yaptığını görüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın finansal okuryazarlık konusunda desteğe ihtiyacı var. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bir çalışması var, yakın zamanda onu da açıklayacağız.

SPK, 2010’dan bu yana yaklaşık 15 milyon üniversite öğrencisine bu eğitimi verdi. Ancak yetmez; bütün vatandaşlarımıza bu eğitimi vermemiz gerekiyor. Borsamız sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumdur. Borsanın sağlıklı işlemesi bizim için çok önemlidir. Borsanın sağlıklı işlemesi firmalarımızın sağlıklı finansmana erişimi için en önemli itici gücü olacaktır.

“Borsada 1 trilyon dolarları zorlayacağız”

Şimşek son olarak, Türkiye’nin 2002’den bu yana gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisinin çok daha büyüdüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı:

2002 yılını 100 olarak kabul edersek ve reel olarak büyümemizi bugüne taşırsak Türkiye, 100’den 288’e çıkmış. Bize benzer gelişmekte olan ülkeler Çin ve Hindistan hariç 211’e çıkmış. Türkiye son 20 yılda muazzam çok güçlü bir performans ortaya koymuştur. Borsamız açısından baktığımızda; bize benzer ülkelerle bir miktar mesafemiz var. Güney Afrika, Brezilya gibi borsalar şu anda yaklaşık 1 trilyon dolar civarında inanıyorum ki; borsamız önümüzdeki dönemde OVP çalışmalarıyla gerekse sermaye piyasalarında atacağımız adımlarla birlikte biz de o rakamları zorlayacağız.

BIST 500 endeksi

Bugünkü törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Borsa İstanbul’da BIST 500 endeksinin açılışı yapıldı. BIST 100 endeksinin yanı sıra şirketlerin sayısı 500’e çıktığı için BIST 500 endeksi de böylelikle faaliyete girdi.