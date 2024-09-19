ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, piyasaları hareketlendirdi..

Fed, bugün 4 yıl aradan sonra ilk kez beklentileri de aşarak 50 baz puan faiz indirimi kararı aldı..

Böylece faiz oranı yüzde 4,75-5,00 aralığına indi.

Fed'in faizi indirmesinin ardından altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı..

ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Spot piyasada 2 bin 580 doları test ederek yeni tarihi zirveye yükseldi.

GRAM ALTIN 2 BİN 835 TL

Dolar/TL ve ons altının fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre de gram altın 2 bin 835 TL oldu.

Çeyrek altın ise 4 bin 754 liraya yükseldi.