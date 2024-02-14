ABD'de enflasyon yüzde 2,9'a gerileyeceği beklentilerine karşın yüzde 3,1'e geriledi. Aylık enflasyonda beklentilerin üstünde gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar Fed'in faizleri bir süre daha yüksek tutacağı ya da daha az faiz indirimi yapacağı beklentilerine yol açtı. Bu da hisse ve altın piyasalarında satışa neden olurken, doları güçlendirdi.

Altın fiyatları, yatırımcıların enflasyon verisinin ardından faiz indirimi beklentilerini düşürmeleriyle aralık ayından bu yana 2,000 dolar seviyesinin altında işlem görerek iki ayın dip seviyesine yakın seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,992.83 dolar seviyesinde yatay seyretti. Gram altın ise 1963 lira seviyelerine kadar düştü.

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 0,10 yükselişle 1968 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI 34 LİRA KAYIPTA

İstanbul, Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Dün 2 bin 2 lira olan değerden bugün 1.968 liraya geriledi

Çeyrek altın: Dün 3 bin 374 lira olan değerden bugün 3 bin 338 liraya geriledi

Cumhuriyet altını: Dün 13 bin 753 lira olan değerden bugün 13 bin 603 liraya geriledi

Tam altın: Dün 13 bin 503 lira olan değerden bugün 13 bin 355 liraya geriledi

Yarım altın: Dün 6 bin 755 lira olan değerden bugün 6 bin 678 liraya geriledi

DOLAR 3 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Dolar, işlemcilerin enflasyon verisinin ardından faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini düşürmesiyle diğer başlıca para birimleri karşısında üç ayın zirve seviyelerine yakın seyretti.

Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30.74 seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL saat 08:18 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 30,7335'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 32,9561 seviyelerinde seyrediyor.

ABD ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüler arttı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bir önceki aya kıyasla gerileyen yıllık enflasyon oranına odaklanarak TÜFE verisinin enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini ifade etti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Ülkede enflasyonun tahminleri aşmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan artışla yüzde 4,32 seviyesine kadar çıkarak, 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Dün, yüzde 0,8 yükselişle 105'e çıkarak yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,8'de bulunuyor.