ABD’de dün açıklanan veriler sonucunda ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2.5 aylık enflasyon ise yüzde 0.2 oldu. Yıllık enflasyon böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Verinin ardından Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine dair beklenti güçlendi.

Böylece ABD'de yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2, yıllık enflasyonun ise yüzde 2.6 gelmesi yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatlarının yer almadığı ve Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0.3 yıllık yüzde 3.2 yükseldi.

Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki yükseliş yüzde 0.2, yıllık yükseliş ise yüzde 2.9 olmuştu.

KAYIPLARINI TELAFİ ETMEYE BAŞLADI

Enflasyon verisi sonrası yaşanan satışların etkisiyle bir miktar gerileyen ve 2 bin 504 dolara kadar düşen ons altın, bu sabah 2520 dolar seviyesini yeniden aşarak toparlandı. Şu anda düne göre yüzde 0,4 artışla 2521,76 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Gram altın güne 2 bin 751 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 401 liradan başladı.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Altın muhtemelen 2.532 doların üzerine çıkacaktır. Yalnızca özellikle ABD'den gelen ve önemli bir büyüme ya da ekonomik iyileşmeye işaret eden güçlü makroekonomik veriler yükseliş trendini durdurabilir" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ŞÖYLE:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.751,4980

Satış: 2.752,0790

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.402,5300

Satış: 4.496,4900

ONS altın fiyatı

Alış 2.510,4300

Satış: 2.512,8100

Cumhuriyet altını

Alış: 17.609,9000

Satış: 17.940,2200

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.769,91

Satış: 8.991,38

Ata altın fiyatı

Alış: 18.420,62

Satış: 18.889,83

DOLAR 34 TL'DE YATAY... BUGÜN GÜNDEM YOĞUN

Veri ve gündem açısından yoğun geçecek güne dolar 34 TL'den yatay başladı. Euro ise 37,50 TL'den başladı.

Bugün Türkiye'ye giren dolar ile çıkan dolar arasındaki korelasyonu ölçen cari açık rakamları açıklanacak. TCMB'nin saat 10:00'da açıklayacağı cari açığın dış ticaret açığının azalması, iç talebin azalmasıyla birlikte temmuz ayında 550 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor. Yıllık cari açığın ise 18,25 milyar dolar olması bekleniyor.

Öte yandan döviz talebi ve KKM'deki çözülmeye işaret edecek veriler de 14:00'da açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün AA Editör Masası'na katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Öte yandan bugün Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararını açıklayacak. ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, analistler, ECB'nin yakın zamanda faiz indirimlerinde hızlanmayacağını tahmin ediyor.