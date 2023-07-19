WanHaber / Ramazan Çetin

Vanspor Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan başarılı kanat oyuncusu Alpay Koçaklı ile anlaşmaya vardı.

Alpay Koçaklı ile 2 yıllığına anlaşmaya varan Vanspor, yarın başka bir kanat oyuncusunu daha kamuoyu ile paylaşacak.

Kanat oyuncusu olmasına rağmen geçtiğimiz sezon 21 lig maçına çıkan Alpay Koçaklı, 7 kez fileleri havalandırmıştı.

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alpay Koçaklı daha önce Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Alanyaspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giyimişti.