Türkiye'de her yıl binlerce can kaybına neden olan, birbirinden tehlikeli anların yaşandığı trafikte güvenlik için harekete geçildi.

Geçtiğimiz günlerde usulsüz çakarlı araç kullanımına yönelik ceza artırımından sonra bir düzenleme de alkollü ve madde etkisinde araç kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirilmesine ilişkin hazırlandı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, alkol ve madde madde alarak araç kullananlar ile trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirenlere verilen cezaların artırılmasına yönelik kanun teklifini TBMM'ye sundu.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYA HAPİS CEZASI

Bu kapsamda başkalarının hayatını hiçe sayan bu tehlikeli durumlarda sürücülere hapis cezası göründü.

Türkiye gazetesinin haberine göre alkol veya madde madde etkisinde araç kullanan kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

KAZA DURUMLARINDA CEZA ERTELENMEYECEK

Kazaya neden olunması hâlinde ceza ertelenemeyecek, paraya çevrilemeyecek.

Tehlikeli şekilde birden fazla şerit değiştirerek başkalarının hayatı, sağlığı veya malını riske atan kişi, iki seneye kadar hapisle cezalandırılacak.

Trafik kazasına sebep olunması durumunda ceza hakkında hükmün açıklanması geri bırakılmayacak, hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilmeyecek ve ertelenemeyecek.