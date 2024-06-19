Tesla'nın heyecanla beklenen Cybertruck modeli, yeni bir teslimat sorunuyla karşı karşıya! Ön sipariş veren müşteriler, silecek sorunu nedeniyle araçlarını alamadıklarını açıkladı. İşte bu beklenmedik gelişmenin ayrıntıları.

Tesla Cybertruck'ın Teslimatları Gecikme Yaşıyor!

Tesla Cybertruck, elektrikli pickup segmentinde büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak şimdi silecek sorunuyla gündeme geliyor. Ön siparişte bulunan müşteriler, Tesla'dan gelen bilgilere göre araçların teslimatlarının erteleneceğini öğrendi.

Silecek Sorunu: Teslimatları Tehdit Ediyor!

Cybertruck teslimatlarıyla ilgili şirketten gelen bilgiler, ön cam silecek sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle gecikmeler yaşanacağını gösteriyor. Müşteriler, silecek motoru ve donanımıyla ilgili sorunlar nedeniyle araçlarını alamıyor.

Tesla Kullanıcılarından Gelen Şikayetler Artıyor!

Tesla Cybertruck sahipleri, sileceklerinin çalışmadığını veya kısa süre sonra arızalandığını dile getiriyor. Bu durum, araç teslimatlarının gecikmesine ve müşteri memnuniyetinde düşüşe neden oluyor.

Tesla'nın Önceki Sorunları ve Tepkileri

Tesla, daha önce de Cybertruck'ın gaz pedalıyla ilgili bir sorun yaşamış ve yüzlerce model için geri çağırma uyarısı yapmıştı. Şirket, şimdi de silecek sorunlarıyla mücadele ediyor ve müşterilerden gelen tepkiler artıyor.

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