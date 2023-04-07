İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Meral Akşener, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Meral Akşener kurumsal Twitter hesabından Ayşe Ateş ile görüşme fotoğrafıyla birlikte şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün Genel Merkez'imizde Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldik. Buradan bir kez daha söylüyorum: Recep Bey'in tutamadığı sözü biz tutacağız. Sinan Ateş’in kanını asla yerde bırakmayacağız.”

Öte yandan Ayşe Ateş, CHP'nin milletvekili adaylığı teklifini, "Siyaseti siyasetçilere bırakıyoruz" diyerek aile kararı gereği kabul etmemişti. Kulislerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de milletvekili adaylığı teklif ettiği konuşuluyor. Ancak sosyal medyada Ayşe Ateş'in İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmamasına karşın, sosyal medyada Bursa 1. bölge ikinci sıra adayı olacağı yönünde paylaşımlar yapılmaya başlandı.