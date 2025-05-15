Nesine 2. Lig Play-Off 2. Tur renkli karşılaşmalara sahne oluyor. Bir üst lige çıkma mücadelesi veren Artı Değer Van Spor FK, Play-Off 2. Tur ilk maçında 12 Mayıs günü sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u konuk etti. Van’da oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın rövanş maçı ise 16 Mayıs Cuma günü Aksaray’da oynanacak.

Play-Off 2. Tur ilk maçında rakibi karşısında avantajlı bir skor elde edemeyen temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, şansını Aksaray’da oynanacak olan rövanş maçına bırakmıştı.

Ev sahibinin seyircisiz oynayacağı karşılaşma Aksaray Dağılgan Stadında oynanacak. 16 Mayıs Cuma günü Saat 16.00’da başlayacak olan maçta süper ligde de görev almış hakem Turgut Doman düdük çalacak. Ramazan Ufuk Avdaş ve Sabri Öğe’nin yardımcı hakem olarak görev alacakları maçta Hasan Kaçar da dördüncü hakem olarak hazır bulunacak.