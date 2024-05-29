Van’da bazı belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler eylemlerine 27’nci gününde devam etti.

İşten çıkarılan işçilerin işe iadelerini talep eden Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, müzakereye hazır olduklarını belirterek, belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

Akdeniz, “Hak-İş, Hizmet-İş Sendikası olarak eylemimiz 27’nci gününde devam ediyor, burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her defasında da bu ilin ve ilçelerin belediye başkanlarını, işten çıkarılmalarla alakalı müzakereye davet ediyoruz. Buradaki mağduriyeti görür, buradaki hikayeleri dinlerlerse biz de memnun oluruz. İddia edildiği gibi ayın 15’inden 15’ine gelen, işe gelmeyen, il dışında olup da maaş alan varsa buyurun gelin tespitini birlikte yapalım, iddia edildiği gibi bir usulsüzlük varsa işe alınmasın. Müzakere çağrısı yapıyoruz, buradaki arkadaşlarımızın hepsinin de işe ihtiyacı var, mağduriyetleri hat safhada. İşten çıkarılan işçilerin hepsi de bu memleketin insanları, seçim döneminde bu memleket için oy kullanmış insanlar, burada size de oy veren insanlar var.” dedi. ,

“İYİLEŞTİRİCİ TARAF SİZ OLUN”

Belediye yetkililerini çadıra beklediklerini söyleyen Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, “Bütün siyasiler ve Ankara’da Van’ı temsil eden bütün vekillere sesleniyoruz, bunu bir başka ilin vekili meclise taşırsa bu ayıp tüm siyasi temsilcilerindir! Bayram geliyor, aralarında düğün yapacaklar var, hastası olanlar var. Seslendiğimiz kişiler bu memleketin büyükleri, bu memleketin seçilmişleri ise gelsinler buradaki insanların sesine kulak versinler. Van’ı temsil eden herkese sesleniyorum; belediye yetkililerinin gelip işçilerle konuşmaları lazım, bu durumları iyileştirelim. Burada iyileştirici taraf siz olun, sendikamızın genel başkanının verdiği talimatlar doğrultusunda biz buradayız, herhangi bir partinin talimatı ile değil. Bizim davamız ekmek davasıdır…” şeklinde konuştu.

“SİZE YAKIŞANI YAPIN”

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Akdeniz, çadır eyleminin olumlu bir sonuç verene kadar devam edeceğini aktararak, “Direnişimiz devam edecek, çıkarılan işçilerin geçmiş aylara ait hakları da verilmedi, bu insanlar resmi tatillerde dahi çalıştı. Burada bulunan arkadaşlar SGK’ya gidip işsizlik başvurusu dahi yapamıyor, belediye temsilcilerine sesleniyorum; size yakışanı yapın, müzakereye açığız, gelin müzakere edelim.” ifadelerini kullandı.