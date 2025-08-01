Bir takım aksaklıklardan dolayı deniz otobüs seferlerine ara verildiğini açıklayan Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos’tan (yarın) itibaren Akdamar Adasına yeniden sefer düzenleneceğini açıkladı.

Akdamar Adası’na konforlu ve güvenli ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, halkın yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de daha konforlu bir yolculuk imkânı sunmayı amaçlıyor.

Edremit Marina-Akdamar Adası arasında hizmet verecek olan deniz otobüsleri, BELVAN Kart ve kredi kartlarıyla ödeme kolaylığı sağlıyor.

Hafta sonu yapılacak seferler; Cumartesi ve Pazar günleri saat 12:00’de Edremit Marinadan gidiş, saat 15:00’de ise Akdamar Adası’ndan dönüş olarak belirlendi.