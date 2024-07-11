Elektrik faturalarınızda dev indirim müjdesi! Akbank, elektrik faturası ödeyen müşterilerine 250 TL'ye kadar para iadesi fırsatı sağlıyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 30 Temmuz'a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Temmuz ayında elektrik faturalarının %38 oranında arttığı bir dönemde, bu kampanya büyük bir rahatlama sağlayacak.

250 TL Chip Kazanma Şansı

Akbank, Axess kart sahiplerine 2024 Temmuz ayı boyunca yeni otomatik fatura ödeme talimatı vererek chip kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, her yeni ödeme talimatı için belirli miktarda chip kazanma şansı bulunuyor. Axess, Axess Öğrenci veya Free kartıyla yapılan yerleştirmeler chip kazanma şansını artıracak. Toplamda 250 TL'ye kadar chip kazanma imkanı mevcut.

Kampanya Detayları

Kampanya, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olup, kazanılan chipler 5 Ağustos 2024 tarihinde karta yüklenecek. Kampanyadan yararlanmak için verilen talimatların yeni olması gerekiyor. İptal edilen talimatlar ve işten çıkarmalar kampanyaya dahil edilmeyecek.

Akbank'tan Elektrik Faturalarına Büyük Destek!

Akbank, müşterilerine elektrik faturası ödemelerinde büyük bir indirim fırsatı sunuyor. Artan elektrik faturaları karşısında müşterilerine destek olmayı hedefleyen banka, bu kampanya ile büyük bir avantaj sağlıyor. Elektrik faturalarında indirim ve para iadesi fırsatını kaçırmamak için Akbank müşterilerinin kampanyaya katılım şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılmak oldukça kolay. Axess kart sahipleri, yeni bir otomatik fatura ödeme talimatı vererek chip kazanma şansını yakalayabilirler. Verilen her yeni talimat, daha fazla chip kazanma imkanı sunuyor. Kampanya süresince elde edilen chipler, Akbank müşterilerinin hesaplarına otomatik olarak yüklenecek.

Son Tarih 30 Temmuz!

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için son tarih 30 Temmuz 2024. Elektrik faturalarınızda 250 TL'ye varan indirim fırsatını kaçırmamak için hemen Akbank'a başvurun ve yeni otomatik fatura ödeme talimatınızı verin.

Akbank'ın bu özel kampanyası ile elektrik faturalarınızı öderken hem tasarruf yapın hem de chip kazanmanın keyfini çıkarın!