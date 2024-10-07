Petrol Piyasalarında Gözlemlenen Dalgalanmalar

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına ciddi şekilde yansımaya devam ediyor ve bu durum, tüketicilerin cebini doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz hafta, petrol fiyatları yüzde 3,2 oranında bir artışla kapandı ve dolardaki yükseliş, 34 TL seviyesini aşarak akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Son olarak, benzine 1,20 TL, motorine ise 90 kuruş zam yapıldığı duyuruldu ve bu artış pompaya yansıdı.

İstanbul’un Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı 42,85 TL, motorin litre fiyatı ise 42,66 TL olarak belirlenirken, LPG’nin litre fiyatı 25,14 TL olarak belirlendi. Anadolu Yakası’nda benzin 42,74 TL, motorin 42,59 TL ve LPG 24,60 TL fiyatına ulaşırken, bu rakamlar şehirdeki araç sahiplerinin bütçelerini zorlayacak gibi görünüyor.

Ankara ve İzmir’deki Değişimler

Ankara’da benzin litre fiyatı 43,21 TL, motorin litre fiyatı 43,12 TL ve LPG 25,15 TL olarak güncellenirken, İzmir’de benzin 43,66 TL, motorin 43,64 TL ve LPG 25,05 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyat artışları, akaryakıt tüketiminde yeni bir dönemi işaret ediyor ve sürücülerin akaryakıt istasyonlarına girmeden önce fiyatları dikkatle takip etmesi gerekecek.