Araç sahiplerine müjdeli haber geldi, motorin (mazot) fiyatlarında indirim yolu göründü!

ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek üzere ön anlaşmaya vardığı yönündeki haberler, petrol fiyatlarına yansırken akaryakıta da indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompada motorinin litre fiyatına 1,22 TL indirim gelecek.

Benzin fiyatlarında ise bu gece değişim beklenmiyor.

Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4 düşüşle 83 dolardan başlarken, petrol fiyatlarındaki düşüşün önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 65,23 TL'ye, Ankara'da 66,35 TL'ye, İzmir'de 66,63 TL'ye gerileyecek.