Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa ve döviz kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki yüksek seyir sürüyor. Son gelişmeye göre benzin ve motorine yapılacak zamla İstanbul'da benzin ve motorinin litresi ortalama 43 lira seviyesinin üstüne çıkacak.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre 21 Mart Perşembe günü geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 1 lira 30 kuruşluk fiyat artışı yaşanacak. Geçtiğimiz hafta benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.