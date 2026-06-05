AK Parti Van’da 3 gün sürecek Orta Doğu Strateji Kampı düzenleyecek. Kamp bugün başlayacak.

Bölge teşkilatlarını bir araya getirecek olan Orta Doğu Strateji Kampı, bugün Van’da start alacak. 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de katılacak.

ORTADOĞU BÖLGE STRATEJİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kampın ilk gününde mahalle başkanları toplantısının yapılması planlanırken, ardından Ortadoğu Bölge Strateji Toplantısı gerçekleştirilecek.

Üç gün boyunca devam edecek program kapsamında teşkilat çalışmaları ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Van’da düzenlenecek kamp 7 Haziran Pazar günü sona erecek.