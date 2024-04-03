İpekyolu 1. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin İpekyolu ilçesi için yaptığı itirazı reddetti. AK Parti, İpekyolu ile ilgili İpekyolu 1. İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaparak yüzde 58 oy alarak seçimi kazanan Cevdet Altındağ'a mazbata verilmemesi için başvuruda bulundu.

Mazbatanın 2. en çok oyu alan parti olan AK Parti'nin adayı İsa Berge'ye verilmesine ilişkin başvuruyu değerlendiren İpekyolu 1. İlçe Seçim Kurulu, başvuruyu reddetti.

İpekyolu Belediye Başkanlığı mazbatası 78 bin 851 oy alarak 1. seçilen DEM Partili Cevet Altındağ'a verilecek.