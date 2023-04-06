14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 38 gün kaldı.

İttifak ve partilerle ilgili gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla bitiyor.

Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı?

Millet İttifakı'nda ortak lise kararı gelirken benzer bir kararın Cumhur İttifakı'ndan gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Merak edilen konuyu AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz cevaplandırdı.

"81 ilin tamamında kendi listemizi çıkaracağız"

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Ali ihsan Yavuz, "Biz 81 ilin tamamında kendi listemizi çıkaracağız." dedi.

"Diğer partilerin de kendi listeleriyle seçime gitmek gibi bir düşünceleri var"

"Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı?" sorusuna yanıt veren Yavuz şu ifadeleri kullandı:

81 ilin tamamında kendi listemizi çıkartacağız. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan partilerinde böyle bir yaklaşımı var. Onların da kendi listeleriyle seçime gitmek gibi bir düşünceleri var. Şu anda geldiğimiz noktada böyle bir yerdeyiz. Bunun aksini tartışmadık ve düşünmedik.

Kendi kişisel logolarıyla kendi tüzel kişilikleriyle girmelerini daha uygun olacağını düşündüler. 4 günlük süreç içerisinde ihtiyaç hasıl olursa her ihtimalin söz konusu olabileceğini de söylemem mümkün. Daha 4 gün var bundan sonra ne olur ne olmaz bilmem. Gidişat o ki partiler kendi logoları ile seçime girecek gibi hareket ediyorlar.

"Kuralın kapsamı genişletilecek"

"3 dönem kuralı işletilecek mi?" sorusuna ilişkin Ali Yavuz şöyle konuştu:

Değişim katsayısının yüksek olması bekleniyor. Tam bir karar vermiş değiliz şu anda. 3 dönem kuralının tüzüğün öngördüğünün ötesinde kapsamı daha da genişletilerek uygulanma ihtimalinin söz konusu olabileceğini öngörüyorum.

"HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek"

HÜDA PAR'a verilecek milletvekili sayısı hakında da konuşan Ali İhsan Yavuz 8-9 vekil iddialarına ilişkin şunları söyledi:

Hayır o kadar değil. Ondan çok çok daha az olacak şekilde. Hem onları tatmin edecek hem bize de uygun gelecek bir sayıda anlaştık.

Ensonahber