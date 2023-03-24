“Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödülleri olan Fulya Öztürk bir süre FOX TV'de ekran yüzü olmuş ve gündüz kuşağında istediği işleri yapamamıştı. O süreçte tepki de gören gazeteci 2022'de CNN Türk'e döndü.

Fulya Öztürk, saha muhabirliğinin yanında CNN TÜRK Haber Merkezi’nin 'Özel Haberler Şefi' olarak görev aldı. Kahramanmaraş ve 10 ili sarsan depremlerde ise ilk saatlerden bölgeye giden Öztürk sık sık gündeme geliyor.

İSMAİL SAYMAZ PAYLAŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk'e AK Parti tarafından milletvekilliği teklifi götürüldüğünü açıkladı.

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