AK Parti'de 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 23 Mart'ta sona erdi.

Van Milletvekili aday adaylığı için başvuran 93 kişi için bugün saat 10.00'da başlayan teşkilat temayül yoklaması, Van İl Başkanlığınca Zafer İlkokulu Spor Salonunda elektronik ortamda yapıldı.

Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

LİSTE 11 NİSAN'DA KAMUOYUNA AÇIKLANACAK

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.

Üst komisyon 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak. Nihai milletvekili aday listeleri, 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.

AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

VAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI İSİM LİSTESİ

1 Abdulahat Arvas

2 Abdullah Aras

3 Abdullah Sadıksoy

4 Abdulmecit Tarhan

5 Abdulmenaf Turan

6 Adnan İnanç

7 Adnan Yörük

8 Ahmet Erdoğan

9 Ahmet Koçak

10 Ali Hakan Yavuz

11 Ali İhsan Çınarbay

12 Ali Zor

13 Azad Kartal

14 Bedir Akbulut

15 Berrin Sürmeli

16 Burak Gültepe

17 Celal Şevgin

18 Cemil Nalbantoğlu

19 Cengiz Yağiz

20 Cevdet Yıldız

21 Cihan Saydaş

22 Çağatay Akyol

23 Çetin Can

24 Çetin Ebinç

25 Ebubekir Kaçmaz

26 Enis Çelik

27 Eren Adıgüzel

28 Fatih Çiftci

29 Fatma Deger Ergenç

30 Ferhat Yaşar

31 Galip İlhaner

32 Gül Taş

33 Haci Demiroğlu

34 Hamide Toprak

35 Harun Çelik

36 Hatice Erdoğan

37 Havva Duran

38 İbrahim Bozkurt

39 İdris Saim Güven

40 İlhami Taşdemir

41 İrfan Kartal

42 İsmail Demir

43 Kayhan Türkmenoğlu

44 Kenan Ateş

45 Levent Subaşı

46 Malik Özbey

47 Mariye Kırmızıaltın

48 Mehmet Ali Bilgili

49 Mehmet Fesih Hançınar

50 Mehmet Yekdeş

51 Mehtap Alter Üstünkaya

52 Memet Yıldız

53 Muhammed Affan Orhan

54 Muhammed Burak Haktanır

55 Muhammed Çalağan

56 Muhammed Fadıl Arvas

57 Muhammed Musab İnanç

58 Muhammed Mücahit Arvas

59 Murat Cahit Gül

60 Murat Demir

61 Nedim Sağlam

62 Nimetullah Arvas

63 Nizamettin Ağar

64 Osman Kızılban

65 Osman Nuri Gülaçar

66 Ömer Arvas

67 Ömer Faruk Karakurt

68 Özge Burak Değer

69 Paşa Kurşunluoğlu

70 Savaş Nurullah Kıylık

71 Selahattin Sönmezsoy

72 Selma Biçek

73 Semih Uzun

74 Serhat Furkan Öztürkçü

75 Seyfullah Çelenk

76 Suzan Türkoğlu

77 Şaban Gültepe

78 Taner Koçak

79 Tufan Tunç

80 Türkay Özbek

81 Uğur Güvener

82 Ümmüebiha Sinoğlu

83 Veysel Arslantosun

84 Veysel Ürüm

85 Veysi Dayan

86 Yakup Altun

87 Yasemin Arvas

88 Yeliz Çelik

89 Yıldırım Yıldız

90 Yunus Emre Aydin

91 Yusuf Adli

92 Zahir Soğanda

93 Zübeyt Hakan Perihanoğlu

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