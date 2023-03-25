AK Parti'de 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 23 Mart'ta sona erdi.
Van Milletvekili aday adaylığı için başvuran 93 kişi için bugün saat 10.00'da başlayan teşkilat temayül yoklaması, Van İl Başkanlığınca Zafer İlkokulu Spor Salonunda elektronik ortamda yapıldı.
Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.
LİSTE 11 NİSAN'DA KAMUOYUNA AÇIKLANACAK
Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.
Üst komisyon 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak. Nihai milletvekili aday listeleri, 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.
AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.
VAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI İSİM LİSTESİ
1 Abdulahat Arvas
2 Abdullah Aras
3 Abdullah Sadıksoy
4 Abdulmecit Tarhan
5 Abdulmenaf Turan
6 Adnan İnanç
7 Adnan Yörük
8 Ahmet Erdoğan
9 Ahmet Koçak
10 Ali Hakan Yavuz
11 Ali İhsan Çınarbay
12 Ali Zor
13 Azad Kartal
14 Bedir Akbulut
15 Berrin Sürmeli
16 Burak Gültepe
17 Celal Şevgin
18 Cemil Nalbantoğlu
19 Cengiz Yağiz
20 Cevdet Yıldız
21 Cihan Saydaş
22 Çağatay Akyol
23 Çetin Can
24 Çetin Ebinç
25 Ebubekir Kaçmaz
26 Enis Çelik
27 Eren Adıgüzel
28 Fatih Çiftci
29 Fatma Deger Ergenç
30 Ferhat Yaşar
31 Galip İlhaner
32 Gül Taş
33 Haci Demiroğlu
34 Hamide Toprak
35 Harun Çelik
36 Hatice Erdoğan
37 Havva Duran
38 İbrahim Bozkurt
39 İdris Saim Güven
40 İlhami Taşdemir
41 İrfan Kartal
42 İsmail Demir
43 Kayhan Türkmenoğlu
44 Kenan Ateş
45 Levent Subaşı
46 Malik Özbey
47 Mariye Kırmızıaltın
48 Mehmet Ali Bilgili
49 Mehmet Fesih Hançınar
50 Mehmet Yekdeş
51 Mehtap Alter Üstünkaya
52 Memet Yıldız
53 Muhammed Affan Orhan
54 Muhammed Burak Haktanır
55 Muhammed Çalağan
56 Muhammed Fadıl Arvas
57 Muhammed Musab İnanç
58 Muhammed Mücahit Arvas
59 Murat Cahit Gül
60 Murat Demir
61 Nedim Sağlam
62 Nimetullah Arvas
63 Nizamettin Ağar
64 Osman Kızılban
65 Osman Nuri Gülaçar
66 Ömer Arvas
67 Ömer Faruk Karakurt
68 Özge Burak Değer
69 Paşa Kurşunluoğlu
70 Savaş Nurullah Kıylık
71 Selahattin Sönmezsoy
72 Selma Biçek
73 Semih Uzun
74 Serhat Furkan Öztürkçü
75 Seyfullah Çelenk
76 Suzan Türkoğlu
77 Şaban Gültepe
78 Taner Koçak
79 Tufan Tunç
80 Türkay Özbek
81 Uğur Güvener
82 Ümmüebiha Sinoğlu
83 Veysel Arslantosun
84 Veysel Ürüm
85 Veysi Dayan
86 Yakup Altun
87 Yasemin Arvas
88 Yeliz Çelik
89 Yıldırım Yıldız
90 Yunus Emre Aydin
91 Yusuf Adli
92 Zahir Soğanda
93 Zübeyt Hakan Perihanoğlu