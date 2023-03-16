AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezinde aday adaylığı başvuru süresi hakkında açıklamalarda bulundu.

81 ilde aday müracaatlarının devam ettiğini ifade eden Yavuz, “Yoğun bir aday müracaatı başvurusu söz konusu. Bugün, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı almak suretiyle aday müracaatlarının biraz daha uzatılmasına karar verildi. MYK kararına göre aday müracaatları gelecek hafta çarşamba günü saat 17:00’a kadar uzatılmıştır.

İllerimizde ve burada zorluk yaşanmasın, adaylık müracaatlarında bulunanlarda daha rahat bir şekilde müracaatta bulunsun diye bu kararı aldık. Bu karara bağlı olarak da temayül yoklamasının tarihi de değişti. Bu hafta sonu yapacak olduğumuz teşkilat temayül yoklamamızı 25 Mart cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapacağız” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 3 bini aşkın bir başvuru gerçekleştiğini belirten Yavuz, “Bunun çok daha fazla bir şekilde artarak devam edeceğini görüyoruz. Zaten o rağbeti, o yoğun başvuruyu gördüğümüz için de bu tarihleri esnettik. Biraz daha ileri bir tarihe atmış olduk. Hayırlı olsun” dedi.

Yenişafak