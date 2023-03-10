Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır kamuya ait borçların yapılandırılması konusunda toplumsal bir talebin olduğunu bildirdi.

Bu talebin kamuoyu nezdinde bir beklentiye dönüştüğünü aktaran Arvas, "Saha çalışmalarımızda bize en çok iletilen bu beklentiyi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve genel merkezimize rapor ediyorduk. Bununla birlikte Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşu da bu noktada vatandaşın sesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili Bakanlarımız bu konuyu değerlendirilerek toplumsal talebe karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Kanun Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu kapsayıcı ve kolaylaştırıcı kanun ile imkan sağlanan tüm kamu borçları 48 ay taksitlendirilecektir.

Bu kapsamda 361,8 milyar liralık bir miktarın yapılandırılması tahmin edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce dile getirdiği üzere 31 Aralık 2022 itibarıyla vergi dairelerine 2 bin liraya kadar borcu bulunan tüm vatandaşlarımızın borcu bu kanun kapsamında silinmektedir. Düzenleme ile bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan, devlet 2 bin liraya kadar olan alacağından feragat etmektedir.

Vergi affı ve borç yapılandırmasından, ehliyet affı ve sürçü ceza puanlarının silinmesine kadar, tarihimizin en kapsamlı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun milletimize hayırlı olmasını diliyorum."AA