AK Partili kadınlarla bir araya gelen AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, kadınlara, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın; ‘Kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti, bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi' olarak gördük’ sözleriyle de vurguladığı gibi, biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık.” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle seslendi.

Duran, “AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların; bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi.” dedi.

2002’DEN BU YANA KIZ ÖĞRENCİLERİN OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 51’E ULAŞTI

AK Parti döneminde, kadın haklarına dair elde edilen kazanımları sıralayan Havva Duran, “2004 yılında ilk defa Anayasamızın 10. maddesine ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir’ hükmünü ekledik. 2010 yılında Anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne % 13.5'ten %51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı % 40'ı aştı.” ifadelerini kullandı.

Çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kadınlar nezdinde verilen desteklerden söz eden Duran, “Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İŞKUR, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının işgücüne katılma oranı %36 düzeyine ulaştı. 1935 yılında% 4.1 olan parlamentodaki kadın oranı 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır peyderpey artarak bugün % 20'ye ulaştı” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KADIN TEŞKİLATLANMASI AK PARTİDE

Duran, “5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti'dir. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında; evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakârca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum” dedi.

Duran, gelen konuklara günün anlam ve önemine binaen özel hediye takdiminde bulundu.