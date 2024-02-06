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Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım devam ederken, partiler seçimlere girecekleri adayları kamuoyuna açıklıyor.

AK Parti Van’da daha önce büyükşehir belediye başkan adayı olarak Abdulahat Arvas’ı açıklarken, yarın da (07.02.2024) Van’ın tüm ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, adaylık konusu ile ilgili yaptığı paylaşımda; “Yarın 13 ilçemizin belediye başkan adayını açıklıyoruz. Saat 12.00'da Edremit Uygulama Otelindeki programa aday adaylarımızı, teşkilatlarımızı ve tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Şölen havasında bir tanıtım programı olması dileğiyle. Adım adım ak belediyeciliğe...” ifadelerini kullandı.