Edremit ilçesinde gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimin çok önemli olduğuna dikkat çeken Güray, “Çok farklı bir seçim takvimi ve seçim stratejisinden geçiyoruz.

Bu kadar önemli bir seçimle bu kadar önemli bir yükü omuzlarımızda taşıyoruz. Hiçbir zaman çekinmeden, kimseyi üzmeden, kırmadan 1 milyon 200 bin insanımıza hizmetkâr olarak görevimizi sürdüreceğiz. 93 aday adayından birinci tercihi Van olan 82 adayımızın temayül yoklamaları yapıldı.

Mülakatlar yapılıyor, devamında üst kurul çalışmaları olacak ve 9 Nisan’da Seçim Kuruluna listeler verilecek. 11 Nisan 2023 tarihinde adaylarımızla birlikte seçim startı verilecek. Bu seçime her zamankinden farklı bir şekilde hazırlanıyoruz.

Herkesi kucaklama adına, kimsenin adamı olmadan, şu veya bu aşiret demeden, ayrıştırmadan hazırlanıyoruz. İnşallah 14 Mayıs’ta çok güçlü bir şekilde Ankara’ya selamımızı göndermiş olacağız” dedi.

Program soru cevap ile sona erdi.