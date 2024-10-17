Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van'daki 6 ilçe başkanının istifasını istemiş, bu ilçelerden 5'inin atamasını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. Merkez ilçe olan Tuşba'da adayları ince eleyen sık dokuyan AK Parti, Ümit Kanan ismi üzerinde uzlaşmaya vardı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in atamasıyla yeni görevine başlayacak olan Kanan, önümüzdeki günlerde Van'a gelerek görevi devralacak.

Daha önce AK Parti'de siyaset yaptığı dönemde "Kandırıldım" diyerek istifa eden Kanan, yeniden AK Parti'de siyaset yapmaya devam edecek.

AK Parti'nin Tuşba ilçe başkanlığı görevini yürüten ve istifası istenen Erdal Baran için haksızlık yapıldığını düşünen bazı partililer, Baran'ın görevine devam etmesini istiyorlardı. Yerel seçimlerde tüm ilçelerde kaybın olduğunu belirten bazı partililer, "Başarı varsa tüm ilçelerde var, yoksa tüm ilçelerde yoktur. 13 ilçeden 6'sını görevden almak adaletli bir karar olmadı. Ya tüm başkanlar devam etseydi yada tüm başkanlar görevden alınsaydı. 6 ilçeye yönelik alınan kararlar parti içinde huzursuzluklara neden olabilir" ifadelerine yer verdi.