Van’da AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı’nın yeni parti binası açıldı. Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan Odalar İş Merkezi’nin birinci katındaki yeni hizmet binasının açılışı bugün gerçekleştirildi.

Açılış programına AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi ve Türkiye–Cibuti Dostluk Grubu Başkanı Av. Mustafa Alkayış, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, önceki dönem Van İl Başkanı Emre Güray, üyeler ve partililer katıldı.

Alkayış: Van’a ve İpekyolu’na hayırlı olsun

Açılışta konuşan Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, “Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek, var gücümüzle çalışmak için daha iyi koşullara sahip bir bina burası. Son derece kıymetli çalışmaların yapılacağı bir alan olmuş. Van’a ve İpekyolu’na hayırlı olsun.” diye konuştu.

Kuşan: Bütün gayretimiz Van halkı için

Açılış programında açıklamalarda bulunan AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, toplam 12 ofis, toplantı salonu, mescit ve gençlik ile kadın kolları için ayrılmış bölümlerin bulunduğu alanın, vatandaşların daha rahat hizmet alabilmesi için özel olarak dizayn edildiğini belirtti.

Kuşan, “Yaklaşık 800–900 metrekarelik, halkımızın daha rahat edebilmesi, derdini daha iyi anlatabilmesi ve buradaki ekiplerle özgürce iletişim kurabilmesi için mekanımızı özenle dizayn ettik. Gençlik kollarımız ve kadın kollarımız için ayrı bölümler oluşturduk. İnşallah burada Van ve İpekyolu için hayırlı çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz.

Bütün gayretimiz, bütün derdimiz, İpekyolu ve Van halkına en iyi ortamı, en rahat hizmet imkanlarını sunmaktır.” dedi.

Demir: Vatandaşlarımızla temas halindeyiz

AK Parti İpekyolu İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Demir ise şunları söyledi:

“İpekyolu, 52 mahallesi ve 240 bin seçmeniyle büyük bir çalışma alanına sahip. İlçe Başkanımız Sayın Yavuz Kuşan’la birlikte sürekli sahadayız; esnafımızla, köylerimizle ve vatandaşlarımızla birebir temas halindeyiz. Gelen talepleri de elimizden geldiğince ilgili mercilere ulaştırıyoruz. Van’daki seçmenin neredeyse yarısı İpekyolu’nda yaşıyor. İlçemizin gündüz nüfusu 800 bine kadar çıkıyor. Bu nedenle İpekyolu’nun güçlü olması, tüm teşkilatımızı da güçlendiriyor.”

Açılışın ardından davetliler parti binasını gezerek bilgilendirildi.