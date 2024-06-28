Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Âkif Kaya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında büyük bir başarıya imza attı ve Türkiye birincisi oldu. Kaya, bu gurur verici haberi sosyal medya hesabından paylaştı ve oğluna teşekkür etti. İşte detaylar!

Ahmet Âkif Kaya'dan Büyük Başarı

Betül Sayan Kaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda oğlunun LGS'de Türkiye birincisi olduğunu duyurdu. Kaya, "Oğlum Ahmet Âkif, LGS'de Türkiye 1'incisi oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Betül Sayan Kaya'nın Açıklamaları

Paylaşımında, oğluyla birlikte bir fotoğrafını da paylaşan Kaya, "Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum." dedi. Kaya, oğlunun başarısının sadece aileleri için değil, tüm Türkiye için gurur verici olduğunu belirtti.

LGS Sonuçları Açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesinde açıklandı. Bu yılki sınavda 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve Ahmet Âkif Kaya da bu başarılı öğrenciler arasında yer aldı.

Ahmet Âkif Kaya'nın bu büyük başarısı, ailesi ve tüm Türkiye tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Başarılarının devamını dilediğimiz Ahmet Âkif, gelecekte de adından söz ettireceğe benziyor.

Sosyal Medya Bu Başarıyı Konuşuyor!

Betül Sayan Kaya'nın paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından tebrik mesajları iletildi. Kaya'nın oğlunun başarısı, gençlerin eğitimdeki başarılarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ahmet Âkif Kaya'nın başarısı, diğer öğrenciler için de ilham kaynağı oldu ve bu tür başarıların daha da artması dileğiyle tebrikler yağmaya devam ediyor!