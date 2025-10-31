Van’ın tescilli lezzeti keledoş yapımında kullanılan ak pancar otu, fiyatıyla şaşkına çeviriyor. Genellikle dağlık bölgelerde yetiştiği için toplama süreci zahmetli ve zaman alıcı olan otun, kilogram fiyatını duyan durup bir daha soruyor.

Van ve çevresindeki illerde doğal ortamlarda yetişen ak pancar otu, tadı ve farklı aromasıyla yöresel yemekleri lezzetlendiriyor. Bahar aylarında dağlarda toplanan ot, kurutularak yöresel yemeklere ekleniyor.

KİLOGRAM FİYATI 3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yöresel ürün satışı yapan esnaf Agit Kayhan, Van gastronomisinde önemli bir yere sahip ak pancar otunun kilogram satış fiyatının ortalama 3 bin liradan başladığını belirtti.

Kayhan, fiyatı yüksek bulan vatandaşların şaşkınlık yaşadığını belirterek, ak pancar otunun toplanma ve kurutulma sürecinin zahmetli olduğunu söyledi.

Ayrıca otun kırsal bölgelerden yüksek maliyetle temin edildiğini de aktaran Kayhan, şunları söyledi:

“Vatandaşlar ak pancar otunun fiyatını duyunca şaşırıyor ancak bize geliş maliyeti de oldukça yüksek. Zaten ot, zor şartlar altında toplanıp kurutuluyor, bu zahmetli sürecin ardından keledoş yemeğine katılmaya hazır hale geliyor, kilogram fiyatı yüksek olduğundan, genellikle gramla satın alınıyor. Toplama ve kurutma süreci hem zaman hem de emek açısından oldukça maliyetli ama fiyatlar yüksek olmasına rağmen vatandaşlar rağbet gösteriyor.”