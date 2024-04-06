Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir’e bağlı Yukarı Dilimli Mahallesinde meydana geldi. Evden silah seslerini duyanlar, içeriye girdiklerinde kuzenler Helin ve Emir Altundağ'ı kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kuzenler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Helin ve Emir Altundağ’ın evlenmek istediği ancak ailelerinin izin vermediği, bu nedenle intihar kararı aldıkları öne sürüldü. Emir Altundağ'ın Helin Altundağ'ı tabancayla vurup ardından da kendi başına ateş ettiği tespit edildi.

Kuzenlerin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.