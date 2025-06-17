Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan son değişiklikle 15 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre aile hekimleri, düzenlemelerin ardından hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Her basamakta ücretli olan "özel amaçlı raporlar" aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek. Özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılar ise aile hekimlerine ücretli olarak başvurabilecek.

Önceden, akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası aile hekimleri tarafından yapılabiliyorken, yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkan tanındı.

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak.

Özel amaçlı raporlar, daha uygun bedelle alınabilecek

Her basamakta ücretli olarak verilebilen özel amaçlı raporlar da ASM'lerden, diğer basamaklar için belirlenen ücretten daha az ücret ödenerek alınabilecek.

Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar, "hizmet ücretlendirme listesi" üzerinden ücretli olarak sunulacak.

İstirahat raporları, askerlik ile ilgili askeralma (ASAL) raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, halihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.

İkamet izni olmayan yabancılar da ücretli hizmet alabilecek

Türkiye'de sağlık hizmeti sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılardan, "ikamet izni olmayan yabancılar", hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretlendirilerek sağlık hizmeti alabilecek. İkamet izni olan yabancılar ise ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabilecek.

Sağlık hizmet sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar (geçici koruma altındaki kişiler gibi), yeni düzenleme kapsamında olmayacak. Bu gruba giren yabancılar, aynı şekilde hizmet almaya devam edecek.

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yayımlandı

Düzenlemede yer alan işlemlerle ilgili "Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi", 15 Haziran 2025'te Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi adlı "https://sbos.saglik.gov.tr web" sitesinden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezi'nden alınacak hizmete göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca web sitesinde yer alan "Dokümanlar" bölümünden, Vatandaşlar için Kullanıcı Kılavuzu, Turistler için Kullanıcı Kılavuzu, Aile Hekimliğinde Ücret Karşılığı Sunulacak Hizmetlere İlişkin Usul ve Esaslar belgelerine erişilebiliyor.