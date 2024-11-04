Eylemin Nedeni: "Eziyet Yönetmeliği"

Türk Tabipleri Birliği ve çeşitli sendikaların desteğiyle güçlendirildi ve toplamda 14 farklı sağlık organizasyonu bir araya geldi. Aile Sağlık Merkezi (ASM) çalışanları, yeni olayların getirdiği zorluklarla hukuki mücadelelerine devam edeceklerini belirtiyor. 1 Kasım'da gizlice yayınlanma, sağlık sektöründe geniş bir tartışma başlatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu yeni düzenlemelerin çalışmalarının olumsuz olumsuz etkileyeceğini ve mevcut sorunların derinleşeceğini ifade etti. Aile hekimleri, artan kullanımlarla birlikte, mevcut sözleşmelerin yeni şartları nedeniyle sistemden ayrılmayı seçiyor. Bu durum, hastalar ile hekimler arasında uzanan gergin hale getiriyor.

Aile Hekimlerinin Talepleri Kaliteli ve Güvenceli Hizmet

Aile hekimleri, kamuya ait olan birinci basamak sağlık sisteminin gerekli donanım ve altyapıyla birlikte kullanılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı'nın, halkın korunması adına daha esnek çözümler sunmasını talep etmektedirler. Ayrıca koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterince zaman ayrılabilmesi için ASM sayılarının devam etmesini savunuyorlar.