9.077 TL'lik Sosyal Yardım Müjdesi Açıklandı

Bu rakam, özellikle hasta, yaşlı ve engelli bireyler için büyük bir destek anlamına geliyor. Bakanlık, bu yardımla vatandaşların ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.

Kimler Bu Önemli Yardımdan Yararlanabilir?

Yardım, özellikle engelli vatandaşlar ve onlara bakan kişilere yöneliktir; eşi vefat eden kadınlar, yaşlılar ve maddi yardıma ihtiyaç duyan diğer bireyler de bu destekten faydalanabilecek. Evde bakım maaşı da bu destekler arasında önemli bir yer tutuyor ve Temmuz ayında yapılan artışlarla birlikte memur maaşlarına ek olarak sosyal yardımlar da güncellendi.

Evde Bakım Maaşı Miktarında Büyük Artış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşının 7.608 TL'den 9.077 TL'ye yükseltildiğini açıkladı; bu artış, engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına önemli bir maddi destek sunuyor. Ayrıca, engelli vatandaşların yaşlı aylığı ve engelli aylıkları da artırıldı; yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan bireylerin aylıkları, 4.196 TL’den 5.007 TL'ye çıkarıldı.

Bu Yardımların Amacı: Yaşam Kalitesini Artırmak

Yardımlar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve bakım süreçlerini daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor; bu ödemeler, özellikle yardıma muhtaç bireylerin yaşamlarını daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Bakanlık, bu desteklerle ekonomik yükü hafifletmeyi planlıyor.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Bilgileri: Hızlı ve Kolay

Evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağını sorgulamak oldukça basit; vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına giriş yaparak ödeme durumunu öğrenebilirler. Ayrıca, Ziraat Katılım Bankası müşterileri cep telefonlarına BAKIYE yazarak 4747'ye SMS göndererek anında sorgulama yapabiliyorlar.