Bilinçli Aile Forumu’nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyal medyanın karanlık alanlarında kaybolmasına izin veremeyiz. Bu doğrultuda, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Türkiye’ye özgü bir model geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Hedefimiz, dijital dünyanın imkanlarından yararlanırken çocuklarımızın kimliğini, değerlerini ve mahremiyetini korumalarını sağlamak. Bakanlık olarak dijital ortamda da çocuklarımızın sesi, koruyucusu ve rehberi olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde İstanbul Eğitim Destekleme Platformu iş birliği ile (İEDP) 5.Geleneksel 'Veli Buluşmaları Bilinçli Aile Forumu' düzenlendi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İEDP İl Koordinatörü Murat Kaptanoğlu, öğretmenler ve veliler katıldı.

'BİLİNÇLİ AİLE, SADECE İYİ ÇOCUKLAR DEĞİL VİCDANLI BİR TOPLUM YETİŞTİRİR'

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ailenin önemini vurgulayarak bilinçli aile bilinçli toplum oluşturacağını ifade etti. Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, geleceğimizi şekillendiren en güçlü yapı taşını konuşmak için bir aradayız, aileyi.

Ve bu buluşmanın başlığı, aslında hepimizin kalbine dokunan bir hakikati söylüyor. Bilinçli aile, bilinçli toplum, çünkü bilinçli aile, sadece iyi çocuklar değil. Vicdanlı bir toplum, güçlü bir millet, umut dolu bir gelecek yetiştirir. İşte bugünkü toplantının, esas meselesi de budur. Böylesi önemli bir konu üzerinde düşünmek, konuşmak ve birlikte çözüm üretmek gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullandı

'BİLİNÇLİ AİLE ÇOCUĞA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEZ ÖRNEK OLUR'

Mahinur Özdemir Göktaş, "Peki, bilinçli bir aile nasıl olur? Bilinçli aile, farkındalıkla yaşar. Teknolojinin, hızın, rekabetin kuşattığı bu çağda bilinçli aile olmak, hayata değer kazandıran bireyler yetiştirmektir. Sadece akademik başarıya odaklanmak değil. Vicdanı, merhameti, sorumluluğu ve sevgiyi aynı potada yoğurabilmektir.

Böylece çocuklarımızın kalbini, zihnini ve vicdanını aynı anda besleyebilen bireyler olmalarını sağlayabilmektir. Bilinçli aile, çocuğuna sadece ne yapması gerektiğini söylemez. Aynı zamanda neden yapması gerektiğini öğretir. Doğruyu göstermenin ötesinde, doğrunun değerini hissettirir. Ekran karşısında geçirilen zamanı değil, göz göze kurulan bağı önemser. Çünkü çocuklar, öğütlerden çok örneklerle büyür" şeklinde konuştu.

'DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİYE ERİŞİM KOLAYLAŞTI, AMA DUYGULARA ERİŞİM ZORLAŞTI'

Bakan Göktaş, "Dijital çağda bilgiye erişim kolaylaştı, ama duygulara erişim zorlaştı. Bir tıkla dünyaya ulaşabilsek de bazen aynı evin içinde birbirimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Ekranların, algoritmaların, görünmez yönlendirmelerin şekillendirdiği bir çağda, çocuklarımız artık sadece okul koridorlarında değil. Cinsiyetsizleştirme söylemleri ve kimlik algısını bulanıklaştıran içerikler, değer temellerini sessizce aşındırıyor.

Dijital mecralarda kurulan sahte dostluklar, çocuklarımızın duygusal dünyasında derin izler bırakabiliyor. Bugün bizlere düşen en büyük görev, çocuklarımızı dış dünyanın tehlikelerinden korurken dijital dünyanın görünmeyen risklerinden de sakınmaktır. Biz, Bakanlık olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Eğitim içeriklerimizde dijital okuryazarlığa yer vererek bu alanda farkındalığı artırmaya gayret ediyoruz. Aile ve çocuklara yönelik danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz" kaydetti.

'ÜLKEMİZE ÖZGÜ BİR MODEL GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Bu kapsamda çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bugün, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek, bu hususu kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

Çocuklarımızın dijital dünyada daha güvenli ve sorumlu bireyler olarak var olabilmeleri için ortak bir vizyon geliştireceğiz. Amacımız, dijital dünyanın sunduğu imkânlardan faydalanırken çocuklarımızın kimliğini, değerlerini ve mahremiyetini koruyabilmelerini sağlamaktır. Bu süreçte ailelere, öğretmenlere ve toplumun tüm paydaşlarına önemli görevler düşüyor. Çünkü dijital güvenlik bir teknoloji meselesi olmanın ötesinde bir değerler eğitimi meselesidir. Bizler, Bakanlık olarak dijital dünyada da çocuklarımızın sesi, kalkanı ve rehberi olmaya kararlıyız" dedi.