Yaz mevsiminin gelmesiyle kavurucu sıcaklıklar etkisini gösteriyor.

Yurt genelinde hava sıcakları 30 dereceye kadar çıkarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) serinleten haber geldi..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

30 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, 30 ilde sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılırken, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şu şekilde sıralandı: Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce.

Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji, bugün Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği düşünülüyor. Bugün öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı bekleniyor. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtına 6 ila 8 kuvvetinde esecek

Batı Akdeniz'de de (Antalya Körfezi) rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırıp kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, öğle saatlerinden sonra etkisini azaltıp akşam saatlerinde tekrar etkisini artırması ve pazartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Uyarıda bulunuldu

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada ise Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu'yu kapsayan 11 il için "turuncu kod" ile yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

11 il için turuncu kod verildi

Açıklamada, turuncu kodla yağış uyarısı verilen illerdeki valilikler ve muhtarların bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerimize tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edilmiştir. Ayrıca pazar günü, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da çok kuvvetli, yer yer şiddetli, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Yapılan uyarıda, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki il valiliklerine ve muhtarlara bilgilendirme ve uyarı yapıldığı, Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edildiği belirtildi.

4 il için sarı kodlu uyarı

İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için ise "sarı" kodla yağış uyarısı yapıldı.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ensonhaber