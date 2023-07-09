Havaların ısınmasıyla il genelinde yangın vakaları çoğaldı. İtfaiye ekipleri bugün İpekyolu'nda 2, Tuşba'da 7, Erciş'te 4, Gürpınar'da 3 ve Muradiye ilçesinde 2 olmak üzere 18 saate toplam 18 ot yangınına müdahale etti.





Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Büyükşehir Belediyemize bağlı İtfaiye Daire Başkanlığımız ekiplerimizce 8 Temmuz Cumartesi günü kentimiz genelinde 18 farklı ot ve bahçe yangını ihbarına müdahalede bulunuldu. Tarlalar, bahçeler yakılarak temizlenir algısı yanlıştır. Yangının hem toprağa hem canlılara verdiği zarar unutulmamalıdır. Yaktığımız ateş ufak bir rüzgarla ciddi boyutlarda yangınlara sebep olabilmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.iha