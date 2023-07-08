Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu. Dün yapılan açıklamayla emeklilerin maaşına yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili bu adım hayırlı, uğurlu olsun. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Cumhur İttifakı olarak teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha aşkla selamlıyorum. Bayburtlu kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Adam tanımada Baybutlunun emsali bulunmaz.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Hiç endişe etmeyin, Bayburt sadece bize değil geleceğimize de sahip çıktı.

Bayburt gelecek seçimlerde milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta sandıkları yine patlatıyor muyuz? Maşallah. Sizinle bu yolları çok yürürüz. 31 Mart seçimlerinde sizlerden yine rekor destek bekliyorum.

EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Emniyete sordum, bugün meydanda kaç kişi var diye. Haberi aldım, dediler ki; 40 bin kişi var. Bir tane pankart gördüm, yüzde 82,30 az oldu ama olsun. Bu demek oluyor ki önümüzdeki seçimlerde hedefi büyütüyoruz. Dün emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'in onayına sunduk. SSK ve bağkur emeklilerimize zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklileri için öngürlen zam oranı yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilave zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözünü tutuyoruz. Emeklilerle ilgili bu adım hayırlı, uğurlu olsun. Enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz, fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız vatandaşımızdan gelen şikayetleri inceliyor, gerekli işlemler yapılıyor. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek.

"PUTİN'LE AĞUSTOS'TA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Koronavirüs salgısını küresel dengeleri alt üst etti. Fabrikalar aylarca kapalı kaldı, üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkelerde de kötü manzaralar yaşandı. Biz bu süreci suhuletle atlattık. Hiç bir insanımızı sahipsiz bırakmadık, tam salgın krizi bitti derken bu sefer Karadeniz'deki komşularımızda savaş patlak verdi.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi misafir ettik, Sayın Putin ile de inşallah Ağustos ayında bir araya geleceğiz. Bir buçuk yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak çevremizde yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine etkisi olur.

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