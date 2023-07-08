Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK’de Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, transfer çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Transfer Komitesi ile birlikte ince eleyip sık dokuduklarını ve kulübün menfaati gereği beklemenin doğru olacağı kanısında olduklarını dile getiren Kıyak; “Kıymetli Van Spor ailemiz; Transfer komitemizin yaptığı çalışmalar, bizlerin ikili görüşmeleri baz alındığında, kulübümüz menfaati gereği beklememiz gerektiği düşüncesi hasıl olmuştur” dedi.

“EN İYİSİNİ YAPACAĞIMIZDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN”

İnce eleyip sık dokuyarak yol almak istediklerini ve kulüp adına en iyisini yapacaklarını dile getiren Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak; “İlk günden bu yana kulübümüz yararına ne varsa yaptık, bu süreçte de ince eleyip, sık dokumakla mükellefiz. Yine kulübümüz adına en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye kaydetti.

“TRANSFER EDECEĞİMİZ İSİMLER BELLİ”

Transfer listesi oluşturduklarını da kaydeden Başkan Kıyak; “Sizlerin, takımımızın başarı elde etme isteğini ve heyecanını anlıyoruz ama şunu da bilmenizi isterim ki; transfer edeceğimiz isimlerimiz belli ancak doğru zamanı beklemekte fayda görüyoruz. Sizlerden sabır bekliyor, herkesi muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.