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AFAD Van İl Müdürü olarak görev yapan ve Hatay'daki deprem çalışmalarına yardımcı olan Ali İhsan Körpeş, Hatay AFAD İl Müdürü olarak atandı. Körpeş'ten boşalan AFAD Van İl Müdürlüğü görevine ise Mehmet Ulutaş atandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapan Ali İhsan Körpeş, "Van'a veda etmenin zor olduğunu duymuştum ama bu kadar zor olabileceğini düşünmemiştim. 2011 yılında yaşanan depremlerde Arama Kurtarma Ekibi ile geldiğim Van'a 10 yıl sonra İl Müdürü olarak atanmam güzel bir tevafuktu. 2.5 yıldır süren görevim, "Hatay İl Mudürlügü" görevine atanmam nedeniyle tamamlanmıştır. Görevimi; Van İl Müdürlüğü'ne atanan değerli kardeşim Mehmet Ulutaş'a devrederek Van'dan ayrılıyorum. Bu süre zarfında; başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm Vanlı kardeşlerime teşekkür ederim. Vanımıza hizmet etmek benim için gurur vesilesidir. Haklarınızı helal ediniz." ifadelerine yer verdi.