AFAD Başkanlığı bünyesinde atamaları yapılan personelin arama kurtarma becerilerini arttırmak ve olası afetlere hazır olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleniyor.

Bu kapsamda, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl ve Tunceli'de görevlendirilen 40 personel, Van'da, afet anlarında hızlı ve etkin müdahale için 40 gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlere tabi tutuluyor.

İl Müdürlüğü yerleşkesindeki eğitimin ardından Toprak Kale'ye getirilen ekibe, AFAD'ın arama kurtarma uzmanları tarafından zorlu arazi koşullarında istasyon yer seçimi ve kurulumu, küresel konumlama sistemi, navigasyon, haberleşme, pusula ile doğada arama kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konularda pratik eğitim verildi.

Arama kurtarma ekipmanlarının kullanımını da öğrenen personelin afet bölgelerinde görev yapmadan önce fiziksel dayanıklılık, ekip çalışması ve kriz yönetimi konularında donanımlı hale gelmeleri sağlandı.

"Zorlu şartlar altında ne yapmaları gerektiğini tek tek gösteriyoruz"

AFAD Haberleşme Birim Amiri Yavuz Sancak, AA muhabirine, AFAD Başkanlığınca başlatılan program kapsamında hem kentteki hem de farklı illerden gelen personele eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin personel için hayati önem taşıdığını belirten Sancak, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine atanan personel Van'da eğitim alıyor. Bu kapsamda enkazda ve doğada arama kurtarma, küresel konumlama sistemi, navigasyon, haberleşme ve pusula gibi eğitimler veriyoruz. İlk etapta kendi ilimizde başlayan personele eğitim verdik daha sonra diğer illerde yeni başlayan personele eğitimler vermeye devam ediyoruz."

Arama Kurtarma Eğitmeni Murat Kaya ise "Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen arkadaşlara eğitim veriyoruz. Bilgi ve birikimlerimizi yeni katılan arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Zorlu şartlar altında ne yapmaları gerektiğini tek tek gösteriyoruz." dedi.

Arama Kurtarma Teknisyeni Ertuğrul Elgün de olası afetler için personelin her an hazır olması ve hızlı müdahale etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Eğitimler bizi profesyonel hissettiriyor"

Mardin'den eğitime katılan Büşra Beken, Van'da yaklaşık 40 gündür arama kurtarma eğitimi aldıklarını dile getirdi.

AFAD'a yeni katıldığını ve aldıkları eğitimlerin önemli olduğunu anlatan Beken, şöyle konuştu:

"AFAD bünyesinde profesyonel şekilde çalışmamız gerekiyor. Bundan dolayı aldığımız eğitimler bizi profesyonel hissettiriyor. Birçok konudaki çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Umarım daha iyi yerlere geleceğiz. İlk hafta enkaz eğitimi aldık ve malzemelerin nasıl çalışması gerektiğini öğrendik. Daha sonra arama kurtarma çalışması kapsamında iple iniş çıkışları ve istasyon kurmayı öğrendik. Bu hafta da harita üzerine çalışarak GPS cihazlarımızı kullanmayı öğrendik."

Şanlıurfa'dan gelen İsa Koç da eğitimlerin afet ve acil durumlarına yönelik bilgi, beceri ve farkındalığı önemli ölçüde arttırdığını belirterek, "Eğitim sürecinde deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğini, risklerin nasıl en aza indirebileceğimizi ve doğru müdahale yöntemlerini ayrıntılı şekilde öğrenme fırsatı bulmamıza yararlı oldu. Bu eğitim sayesinde afet anında panik yapmak yerine sakin kalmanın, doğru bilgiyi hızlı bir şekilde uygulamanın ve toplumsal dayanışmanın ne kadar kritik olduğunu daha iyi anladım." diye konuştu.