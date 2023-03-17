6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu.

Kent genelinde Meteoroloji uyarısıyla beklenen sağanak yağış bölgeyi olumsuz etkiledi.

Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken ana arterleri de adeta göle çevirdi.

Araçlar su baskınları nedeniyle sürüklenirken, bazı vatandaşlar da sele kapıldı. Bu nedenle can kayıpları yaşandı.

Yaşamın giderek zorlaştığı kentte, ekipler harekete geçti.

Sele kapılan vatandaşlar için de arama-kurtarma çalışmalarına başlandı.

Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekiplerin çalışması sonrasında vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bir son dakika bilgisine göre, kayıp olan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ölü sayısı 17'ye yükseldi

Şanlıurfa'daki selde AVM'de kaybolan temizlik işçisi Ömer Zaman'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Ömer Zaman'ın cenazesi otopisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 kişi aranıyor

İki ilde toplam 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.