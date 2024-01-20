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Ligin ikinci devresine Bucaspor galibiyetiyle başlayan Van Spor FK, yarın deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. karşısında galibiyet arayacak. Yeni transferleri ile 2. devrede galibiyet serisi yakalayarak zirve ortağı olmayı amaçlayan Van Spor FK, mutlak galibiyeti amaçlıyor.

Deplasmanda oynanaca zorlu maç Van’ın tek ulusal kanalı olan Van TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kahta İlçe Stadyumu’nda oynanacak ve yarın (21.01.2024) saat 14.00’te başlayacak olan Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. – Van Spor FK maçı Van TV tarafından canlı olarak ekranlara taşınacak.