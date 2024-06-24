Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'dan Türkiye'ye eğitim için İstanbul’a gelen ve ardından Adanalı bir genç kız ile evlenen Abdülşükür Maiga (31), Kozan'a gezmeye geldi. Maiga, Afrika'nın da sıcak olduğunu ancak Adana kadar sıcak olmadığını ifade ederek, Adana sıcağının dayanılmaz olduğunu söyledi.

Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan Belediyesi Dağılcak Tabiat Parkı'na serinlemek için gelen gelen Maiga ve ailesi, Adana’yı çok sevdiklerini ifade ederek Adana’nın Afrika’dan çok sıcak ama insanların da çok sıcakkanlı olduğunu kaydetti.

"Adana bizim o taraftan daha sıcak"

Türkiye’ye eğitim için geldiğini aktaran Maiga, “Batı Afrika’dan Burkina Faso’dan geldim. Adana çok sıcak, bizim o taraftan da sıcak. Felaket bir nem var. Burada gece de sıcak, gündüz de çok sıcak. Türkiye’ye eğitim için geldim. Sonra ticarete atıldım. Eşim Adanalı. Adana çok sıcak ama insanları çok sıcakkanlı ve iyi insanlar. Sıcağına girmeyelim. Afrika çok büyük, Sahra'ya doğru gittikçe çok sıcak oluyor. Sahra'da sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Oranın 60 derecesi ile buranın 50 derecesini kıyasladığımız zaman burası daha sıcak. Çok nem var. Adanalıları Afrika’ya bekleriz. Kozan’ı da çok güzel bulduk. Burada ailemizle tatile geldik.” diye konuştu.

Kozan Dağılcak Tabiat Parkı işletmecisi Rıfat Akşahin ise bu ay tatil ve aşırı sıcaklar ile birlikte Dağılcak Tabiat Parkı'nın serinliği, doğası ile birlikte yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırladığını kaydederek bölgede aşırı sıcaklar nedeni ile Adanalıların doğaya akın ettiğini ifade etti.