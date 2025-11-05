Bakan Tunç, Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü için AÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

AÜ Hukuk Fakültesinin Cumhuriyet'in ilk hukuk fakültesi olduğunu belirten Tunç, Türkiye'nin hukuk gelişimi adına çok önemli bir kurum olduğunu bildirdi.

Fakültenin, adliye teşkilatındaki açığı kapatmayı amaçlayarak kurulduğunu anımsatan Tunç, hakimlik ve savcılık sınavlarında da AÜ Hukuk Fakültesi mezunlarının yüksek başarı gösterdiğini dile getirdi.

Adaletin tecellisinde insan unsurunun önemli olduğunu vurgulayan Tunç, yargıda insan kalitesini artırmaya yönelik birtakım tedbirler alındığını, bunlardan birinin de hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması olduğunu bildirdi.

Hukuk fakültelerindeki kontenjanın düşürüldüğünü belirten Tunç, hedeflerinin üniversite sınavlarında 100 bin başarı sıralamasını yakalayabilen adayların hukuk fakültelerine girmesi olduğunu ancak bunun Danıştayın kararı nedeniyle bu yıl uygulanamadığını ifade etti.

Bakan Tunç, "Önümüzdeki yıldan itibaren ilk 100 bine girme başarısını gösterenler hukuk fakültelerine girebilecekler. Buradaki gayemiz, en başarılı öğrenciler hukuk fakültelerine girsin ve kaliteli bir şekilde yetişsinler. Sadece kanunları ezberleyen değil hukuk nosyonuna sahip, adalet duygusuna sahip, vicdan sahibi hukukçuların yetişmesi bizim hedefimiz." diye konuştu.

Yargıda insan kalitesini artırma adına Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın yapılmaya başlandığını, hakim, savcı yardımcılığı sisteminin getirildiğini anımsatan Tunç, böylece yargı hizmetlerinden memnuniyetin artacağını kaydetti.

"Hukuk fakültelerinin kalitesi arttıkça yargı sistemimizin kalitesi de artacak"

Adalet Bakanı Tunç, AÜ Hukuk Fakültesinin, Türkiye'nin hukuk inşasında çok önemli bir yere sahip bulunduğunu, fakültede eğitim gören öğrencilerin de tecrübeli ve yetkin kişilerden eğitim aldıkları için şanslı olduklarını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin avukatlık mesleğine daha yatkın, AÜ Hukuk Fakültesinin ise yargının "kürsü" kısmına daha ağırlık veren bir okul olduğunu belirten Tunç, söz konusu fakültelerin hukuk sistemine hizmet etmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

"Hukuk fakültelerimizin kalitesi arttıkça yargı sistemimizin kalitesi de buna paralel olarak artmış olacak." diyen Tunç, AÜ Hukuk Fakültesinin bu konuda öncü okullardan olduğunu belirtti.

Fakültenin 100. yılını kutlayan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı inşallah adaletle inşa edeceğiz. Terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Diğer konuşmacılar

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, törendeki konuşmasında, AÜ Hukuk Fakültesinin "Cumhuriyet'in hukukla şekillenen en önemli kurumlarından" olduğunu belirtti. Fakültenin kuruluşunun, Cumhuriyet tarihinin kurumsal devrimlerinden olduğunu belirten Sağkan, kendisinin de fakültenin mezunları arasında yer aldığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı da mezunu olduğu AÜ Hukuk Fakültesinin Cumhuriyet bürokrasisinin oluşmasında önemli bir yeri bulunduğunu dile getirdi. Bağcı, fakültenin diğer hukuk fakültelerine göre her dönem önde olduğunu ifade etti.

AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ise konuşmasında, fakültenin Atatürk tarafından kurulduğunu ve Cumhuriyet'in ilk yükseköğretim kurumu olduğunu bildirdi. Fakültenin çağdaş, vatansever hukukçular yetiştirmek için kurulduğunu belirten Özen, bu görevi yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Törende eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da bir konuşma yaptı.